Разыгрываем призы к фильму «Неудержимые 4»

Дата окончания викторины: 29 сентября 2023 10:20
Не пропустите в кино продолжение культовой экшен-франшизы со звёздами Голливуда!

21 сентября в прокат выходит комедийный экшен «Неудержимые 4».

Новая миссия всеми любимой команды пошла ко всем чертям, а Неудержимые несут потери: Барни Росс выбывает из строя, а Ли Кристмас отстранен от будущих операций. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но и они терпят поражение и попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию Неудержимых.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футболку, кепку и поясную сумку с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 29 сентября.

Победители:

anton.zer***@gmail.com; korenckova.so***@yandex.ru; grishago***@gmail.com; petrovi45***@mail.ru; one-loff***@mail.ru.

