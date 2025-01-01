Разыгрываем призы к мультфильму «Дозор Джунглей: Кругосветка»

Не пропустите в кино приключенческий мультфильм о смелых обитателях джунглей!

14 сентября в прокат выходит семейная анимация «Дозор Джунглей: Кругосветка».

Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.

Правильно ответьте на вопросы и выиграйте набор с символикой мультфильма. В набор входит мешок для обуви, паззл и стикеры.

Победителей определит наш робот 20 сентября.

Победители:

kochnev***@mail.ru; 4ygyr***@gmail.com; zxd***@yandex.ru.