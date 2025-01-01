Разыгрываем призы к мультфильму «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

Меню
Дата окончания викторины: 4 сентября 2023 10:13
Не пропустите в кино яркое анимационное приключение!

24 августа в прокат выходит семейный мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка».

Людмила – прекрасна и отважна, как подобает дочери великого князя. Руслан – ее добрый и находчивый возлюбленный. Но накануне свадьбы Людмила попадает в плен к настоящему колдуну Черномору, собравшему уже целую коллекцию сказочных принцесс. «Черноморда» явно не во вкусе Людмилы, и в обиду она себя не даст. А вызволять ее кто будет, Пушкин?! Впрочем и без автора сказки у Руслана нашлись соперники за ее руку и полцарства в придачу. Теперь его ждет погоня через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и прочей сказочной невидалью, не говоря о сражении с самим Черномором на земле и в небесах.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой мультфильма – блокнот, ручку и магнитный планер.

Победителей определит наш робот 4 сентября.

Победители:

st-meb***@mail.ru pinchyk_o***@mail.ru ksu-4erte***@mail.ru

