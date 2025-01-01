Разыгрываем призы к фильму «Зоськина заправка»

Не пропустите в кино драму о любви и важности человеческих отношений!

13 апреля в прокат выходит криминальная драма «Зоськина заправка».

Ее жизнь — это вера в лучшее. Она мечтает когда-нибудь встретить человека, способного ее ценить, любить и поддерживать.

Его жизнь — это борьба, и кажется, что он уже сделал свой выбор, но в эту ночь он встретит ее…

Смогут ли они выжить, если все их мечты сбудутся?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте толстовку и сумку-шопер с символикой фильма.

Победителя определит наш робот 17 апреля.

Победители:

bo***@mail.ru

skakunc***@mail.ru

anzh***@gmail.com