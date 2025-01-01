Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Путешественница во времени»

Дата окончания викторины: 12 апреля 2023 09:25
Не пропусти в кино французскую мелодраму о непредсказуемости жизни!

 

 

23 марта в прокат выходит романтическое фэнтези «Путешественница во времени».

Трогательная и окрыляющая история о поиске счастья. Париж 2052 год. Джулия путешествует по своей жизни в поисках событий, изменивших ее судьбу. Порой это нечто значительное – вроде национального музыкального конкурса, а иногда такая мелочь, как забытый дома паспорт. Что, если у Вас появится шанс прожить свою жизнь не один раз, а четыре? Что бы Вы изменили?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте античасы!

Победителей определит наш робот 12 апреля.

Победители:

evailon***@rambler.ru akhan***@inbox.ru

Викторина окончена
