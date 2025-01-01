Разыгрываем призы к мультфильму «Царевны и Таинственная гостья»
Не пропустите в кино новые приключения юных волшебниц!
8 марта в прокат выходит мультфильм «Царевны и Таинственная гостья».
На Всеволшебный день в школе должен состояться бал: мальчики готовят сюрприз, а царевны примеряют костюмы животных. Но не успевает торжество начаться, как на школу нападает юная волшебница Марфуша, у которой с учебным заведением свои счёты. Застав Кощея врасплох, она превращает его в ворона, а бросившихся ему на выручку царевен – в зверей, костюмы которых они надели. Теперь до конца Всеволшебного дня царевны должны вернуть себе и Кощею настоящий облик, иначе они навсегда останутся животными. Но как это сделать, если теперь они лишены своих волшебных способностей?
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор, в который входит сумка-шоппер, шкатулка с кристаллами и значок.
Победителей определит наш робот 20 марта.
