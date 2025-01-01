Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Три тысячи лет желаний» от кинопрокатной компании «Вольга»

Дата окончания викторины: 30 сентября 2022 10:50
Романтическое фэнтези уже в кино!

8 сентября в прокат вышел фильм «Три тысячи лет желаний» с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон в главных ролях.

Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи — выдающейся ученой в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма – ароматические палочки, свечу и игральные карты.

Победителей определит наш робот 30 сентября.

Победители:

huszti***@mail.ru

kremnevig***@mail.ru

Викторина окончена
