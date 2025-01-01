Разыгрываем призы к фильму «Неувольняемый»

Меню
Дата окончания викторины: 5 августа 2022 10:51
Французская комедия уже в кино! 

21 июля в прокат вышел фильм «Неувольняемый» с Кристианом Клавье в главной роли.

Винсент обожает свою непыльную работу. Однако грядет массовое сокращение госслужащих. Начальница Изабель всеми силами пытается найти причину для его увольнения, а он категорически отказывается уходить по собственному желанию. В ее власти командировать его в самые сложные и удаленные места службы: от африканской глуши и амазонских джунглей до Северного полюса. Кто победит в этой схватке не на жизнь, а на повышенную пенсию?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте эксклюзивные призы - скетч-карту и набор ручек.

Победителя определит наш робот 5 августа.

Победитель:

karas_pl***@mail.ru

Викторина окончена
