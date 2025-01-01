Разыгрываем призы к мультфильму «Суворов: Великое путешествие»

Меню
Дата окончания викторины: 16 мая 2022 09:26
Отправляйтесь в Швейцарский поход с легендарным полководцем!

1 мая в прокат выходит приключенческий мультфильм «Суворов: Великое путешествие».

Это история простого юноши по имени Гриша, которому по воле случая предстоит разлучиться с любимой Соней и отправиться в великое путешествие: он попадет на службу к непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода. Поверив в себя, Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку и найдет новых верных друзей. Его хоть и маленький, но самый настоящий подвиг выручит Суворова и докажет – героем может стать каждый, если им движет любовь.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте уникальные призы от российского бренда мобильной электроники BY, с которыми весенний отдых на природе станет еще лучше. Победители получат набор, состоящий из Bluetooth-колонки, портативного зарядного устройства и светящегося кабеля для зарядки.

Победителей определит наш робот 16 мая.

Победители:

jasminnikit***@mail.ru

mebel-0***@mail.ru

tikh_hel***@yandex.ru

