Разыгрываем призы к мультфильму «Суворов: Великое путешествие»

1 мая в прокат выходит приключенческий мультфильм «Суворов: Великое путешествие».

Это история простого юноши по имени Гриша, которому по воле случая предстоит разлучиться с любимой Соней и отправиться в великое путешествие: он попадет на службу к непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Гриша станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода. Поверив в себя, Гриша бросит вызов опасному злодею, не раз проявит смекалку и найдет новых верных друзей. Его хоть и маленький, но самый настоящий подвиг выручит Суворова и докажет – героем может стать каждый, если им движет любовь.

