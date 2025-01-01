Разыгрываем призы к фильму «Я - Златан»

Меню
Дата окончания викторины: 4 февраля 2022 11:54
Биографический фильм о суперзвезде мирового футбола скоро в кино!

27 января в прокат выходит спортивная драма «Я - Златан».

Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и прирожденному таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов. Его имя скандирует толпа, и при виде него ликуют стадионы. Имя легенды – Златан Ибрагимович, и это его история

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте бокал с символикой фильма.

Победителя определит наш робот 4 февраля.

Викторина только для жителей РФ.

Победитель:

marie4k***@rambler.ru

Викторина окончена
