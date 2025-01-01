Разыгрываем билеты на специальный показ сатирического киноальманаха «Бесит»

29 декабря Киноклуб Киноафиши проведет в киноцентре «Великан Парк» специальный показ двух первых эпизодов сериала-антологии «Бесит».

Российский комедийно-мелодраматический сериал «Бесит» – это современная сатира, акцент в которой делается на особенно актуальные в наши дни темы – домашнее насилие, буллинг, подлоги с наркотическими веществами, противостояние бумеров и зумеров, законодатели трендов в лице тик-токеров и тому подобное. В каждой серии затрагиваются отдельные проблемы. Все они отражаются сквозь призму аллюзий, метафор, иронического и саркастического контекстов, наглядно демонстрируя зрителям, в каком безумном мире мы живем.

Детали показа:

В 19.00 сбор гостей

В 20.00 начало показа

Все серии «Бесит» можно будет посмотреть на платформе Premier c 5 января 2022 года.

