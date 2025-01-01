Разыгрываем призы к фильму «Большой красный пес Клиффорд»

Меню
Дата окончания викторины: 16 декабря 2021 09:13
Не пропустите в кино веселые приключения огромного дружелюбного пса!

9 декабря в прокат выйдет семейный фильм «Большой красный пес Клиффорд».

Когда школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной шерстью, она и представить не может, что на утро обнаружит в своей маленькой нью-йоркской квартирке… огромного 3-метрового пса! Мама в командировке, поэтому самые захватывающие и необыкновенные приключения ждут Эмили и ее веселого и порывистого дядю Кейси. Клиффорд научит их – а заодно и весь мир – любить по-крупному!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 16 декабря.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

argu***@mail.ru maximefimenko***@gmail.com gag***@mail.ru project_manb***@mail.ru selevanova_tatiana0***@yandex.ru big4cls12***@gmail.com

Викторина окончена
