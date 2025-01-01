Разыгрываем билеты на показ фильма «Параллельные матери»

Меню
Дата окончания викторины: 24 января 2022 10:15
Посмотрите новый фильм Педро Альмодовара раньше всех!

25 января в киноцентре «Великан парк» пройдет специальный показ фильма «Параллельные матери» с Пенелопой Крус в главной роли.

Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте билеты на новый показ Киноклуба Киноафиши.

Победителей определит наш робот 24 января.

Детали:

Сбор гостей: 18.30

Начало показа: 19.00

Напомним, что в широкий прокат «Параллельные матери» выйдут 3 февраля.

Победители:

correlia***@mail.ru; ruslandoro***@yandex.ru; alexr***@inbox.ru; sarayev***@mail.ru; venomimar***@mail.ru

Викторина окончена
