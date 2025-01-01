Разыгрываем призы к мультфильму «Щенячий патруль в кино»

Новые приключения щенков-спасателей уже на большом экране!

26 августа в прокат вышел мультфильм «Щенячий патруль в кино» по мотивам популярного сериала.

Когда злодей Хамдингер становится мэром города Приключений, бесстрашные щенки бросают ему вызов. Райдера с друзьями ждут опасности и веселье, тайны прошлого и новые знакомства — так, к патрулю присоединяется находчивая такса Либерти. Вооружившись новыми гаджетами, смекалкой и дружбой, команда хвостатых героев готова противостоять Хамдингеру и спасти жителей города Приключений.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой мультфильма – набор из четырех браслетов, плюшевую шапку и рюкзак.

Победителей определит наш робот 1 октября.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

traido***@gmail.com; rom09_s***@mail.ru; autokaaa***@mail.ru