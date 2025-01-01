Меню
Смотрите фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» и выигрывайте уникальные призы

Дата окончания викторины: 30 сентября 2021 14:10
Смотрите фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец» и выигрывайте уникальные призы

Супергерои Marvel снова на больших экранах!

2 сентября в прокат выходит экранизация фантастического комикса от Marvel с Симу Лю и Аквафиной.

Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Викторина только для жителей РФ.

Победителей определит наш робот 30 сентября.

Победители:

promo.safro***@bk.ru; dasha.matyunina***@mail.ru; capfli***@gmail.com; fan956.k***@gmail.com; r321***@yandex.ru; ivanova1***@inbox.ru; deep_je***@mail.ru; kluedo999***@gmail.com; katyastolyarov***@yandex.ru; birkin_staso***@mail.ru

