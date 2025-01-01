Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Последний день Земли»

Дата окончания викторины: 1 сентября 2021 11:06
Не пропустите в кино блокбастер о спасении человечества!

26 августа в прокат выходит французская фантастическая лента «Последний день Земли» с Жаном Рено.

Будущее. Земле угрожает приближающаяся красная луна. Единственная надежда – талантливый астронавт Пол В.Р. Но накануне вылета он таинственным образом исчезает…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте портативное зарядное устройство с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 1 сентября.

Викторина только для жителей РФ.

Победители:

ses1***@yandex.ru

all_my_***@mail.ru

Викторина окончена
