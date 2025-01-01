Разыгрываем призы к фильму «Последний день Земли»
Не пропустите в кино блокбастер о спасении человечества!
26 августа в прокат выходит французская фантастическая лента «Последний день Земли» с Жаном Рено.
Будущее. Земле угрожает приближающаяся красная луна. Единственная надежда – талантливый астронавт Пол В.Р. Но накануне вылета он таинственным образом исчезает…
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте портативное зарядное устройство с символикой фильма.
Победителей определит наш робот 1 сентября.
Викторина только для жителей РФ.
Победители:
ses1***@yandex.ru
all_my_***@mail.ru
Викторина окончена