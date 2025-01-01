Меню
Киноафиша Викторины о кино Смотрите фильм «Влюбленный Ван Гог» и выигрывайте уникальный бокс художника от Магнат

Дата окончания викторины: 2 августа 2021 11:13
Французская комедия уже в кино!

15 июля в прокат выйдет фильм «Влюбленный Ван Гог» с французской звездой Фредериком Дифенталем в главной роли.

«Подлинная любовь вселяет отвращение к искусству». Для Лео Мадзотти, чья карьера художника не складывается, эта фраза Ван Гога – отличный повод расстаться с влюбленной в него Элизой. Десять лет спустя в лучах мировой славы он возвращается во Францию с женой-миллионершей, хозяйкой модной нью-йоркской галереи. Накануне открытия персональной выставки он встречает свою бывшую возлюбленную и… Ван Гога. Легендарный художник сошел с автопортрета, чтобы жениться на Элизе, заняться воспитанием детей и больше никогда не заниматься живописью…

Отвечайте на вопросы викторины и получите шанс выиграть уникальный приз, предоставленный брендом Магнат.

Это необычный бокс под названием «Искусство удовольствия». Он представляет из себя многофункциональный ящик художника с важными для художника деталями - кистями, холстами, фартуком и красками.

Победителя определит наш робот 2 августа. Победитель:

skakunc***@mail.ru

