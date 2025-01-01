Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Бегущая в лабиринте»

Дата окончания викторины: 28 июня 2021 10:13
Фантастический триллер скоро в кино!

1 июля в прокат выйдет остросюжетный фильм «Бегущая в лабиринте».

Попавшая в аварию девушка просыпается в огромном лабиринте, населенном фантастическими тварями. Теперь она, вместе с другими незнакомцами, участвует в смертельно опасной игре. Каждые семь минут целые секции лабиринта схлопываются, и не успевшие найти решение остаются в нем навсегда. Единственный шанс спастись - никогда не останавливаться.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте фитнес-браслет или два билета на специальный показ в Москве, который состоится 29 июня.

Детали показа:

Москва, 29 июня, «Формула Кино Европа», начало сеанса в 20.00

Победителей определит наш робот 28 июня.

Победители:

lena27***@mail.ru (билеты на премьеру) st_me***@mail.ru (фитнес-браслет)

Викторина окончена
