Разыгрываем призы к мультфильму «Рок Дог 2»

Дата окончания викторины: 2 июля 2021 11:49
Детям понравится!

 

24 июня в прокат выйдет семейный музыкальный мультфильм «Рок Дог 2».

Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа возвращаются! Музыканты уже представили миру свои песни, но останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона. Смогут ли друзья остаться сами собой, когда их имена будут на устах всего мира? Новые приключения станут еще более веселыми, интересными и громкими!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма – игрушечную гитару или бутылку для воды.

Победителей определит наш робот 2 июля.

Победители:

red_sun2***@mail.ru

anti_pov_p***@yandex.ru

Викторина окончена
