Разыгрываем призы к фильму «Поколение Вояджер»

22 апреля в прокат выйдет фантастическое приключение «Поколение Вояджер» с Колином Фарреллом в главной роли.

Высокоинтеллектуальные и бесстрастные. Они должны спасти человечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но вскоре команда открывает секрет экспедиции: средство защиты — это средство контроля. Когда контроль ослабевает, на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ними их темная сторона — страх и жажда власти. И уже неизвестно, какой враг страшнее — тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри.

