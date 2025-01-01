Меню
Разыгрываем призы к фильму «Поколение Вояджер»

Дата окончания викторины: 4 мая 2021 10:28
Почувствуйте аромат космоса!

22 апреля в прокат выйдет фантастическое приключение «Поколение Вояджер» с Колином Фарреллом в главной роли.

Высокоинтеллектуальные и бесстрастные. Они должны спасти человечество, продолжив жизнь на далекой планете. Но вскоре команда открывает секрет экспедиции: средство защиты — это средство контроля. Когда контроль ослабевает, на свободу вырываются чувства и желания, а вместе с ними их темная сторона — страх и жажда власти. И уже неизвестно, какой враг страшнее — тот, что в глубине космоса, или тот, что внутри.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте духи с нотками космоса.

Победителей определит наш робот 4 мая.

Победители:

plot_200***@gmail.com irishka-pros***@mail.ru belo4kin***@mail.ru

Викторина окончена
