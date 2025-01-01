«Оскар» 2021: Проверьте свою удачу и выиграйте призы от издательств «Эксмо» и «Бомбора»

25 апреля состоится долгожданная церемония вручения наград «Оскар». Из-за пандемии премию пришлось перенести на два месяца, но не может не радовать тот факт, что она все-таки состоится!

Участвуйте в нашей «предоскаровской» викторине и выигрывайте уникальные книги от издательств «Эксмо» и «Бомбора».

Маленькая подсказка - ответы на некоторые вопросы вы сможете найти в специальном разделе Киноафиши, посвященном «Оскару».

Призы от издательства «Бомбора»:

Сол Аустерлиц «Друзья. Сериал о молодости и беззаботной жизни. Как компания из шести человек покорила мир и вошла в историю» Джеймс Хибберд «Огонь не может убить дракона. Официальная нерассказанная история создания сериала "Игра престолов"» Надя Бейли «Очень странные дела. Иллюстрированная история города Хокинса и его обратной стороны»

Призы от издательства «Эксмо»:

Майкл Панке "Выживший. Роман о мести" Томас Харрис "Молчание ягнят" К.Томас "Список Шиндлера" М.Митчелл "Унесенные ветром" Кен Кизи "Над кукушкиным гнездом"

