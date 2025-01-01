Меню
Дата окончания викторины: 26 апреля 2021 10:30
Вспомнить прошлые «Оскары» тоже не помешает!

25 апреля состоится долгожданная церемония вручения наград «Оскар». Из-за пандемии премию пришлось перенести на два месяца, но не может не радовать тот факт, что она все-таки состоится!

Участвуйте в нашей «предоскаровской» викторине и выигрывайте уникальные книги от издательств «Эксмо» и «Бомбора».

Маленькая подсказка - ответы на некоторые вопросы вы сможете найти в специальном разделе Киноафиши, посвященном «Оскару».

Призы от издательства «Бомбора»:

«Оскар» 2021: Проверьте свою удачу и выиграйте призы от издательств «Эксмо» и «Бомбора» Сол Аустерлиц «Друзья. Сериал о молодости и беззаботной жизни. Как компания из шести человек покорила мир и вошла в историю» Джеймс Хибберд «Огонь не может убить дракона. Официальная нерассказанная история создания сериала "Игра престолов"» Надя Бейли «Очень странные дела. Иллюстрированная история города Хокинса и его обратной стороны»

Призы от издательства «Эксмо»:

«Оскар» 2021: Проверьте свою удачу и выиграйте призы от издательств «Эксмо» и «Бомбора»

Майкл Панке "Выживший. Роман о мести" Томас Харрис "Молчание ягнят" К.Томас "Список Шиндлера" М.Митчелл "Унесенные ветром" Кен Кизи "Над кукушкиным гнездом"

Победителей определит наш робот 26 апреля.

Победители:

sunflower2***@rambler.ru 1282***@rambler.ru hobbit0***@yandex.ru batc***@mail.ru naz1***@yandex.ru jane.lit***@gmail.com vorobyova.je***@mail.ru toto-verunc***@mail.ru

Викторина окончена
