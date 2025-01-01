Разыгрываем билеты на показ фильма «Кроличья лапа» в Москве

25 января в 20.00 в московском киноцентре «Октябрь» состоится премьера фильма режиссера Наны Джорджадзе «Кроличья лапа». Картину представят, а после показа обсудят со зрителями авторы и актеры: актрисы Евгения Добровольская, Светлана Щедрина и Валентина Ясень и актер Александр Половцев.

В Петербурге времён Перестройки встречаются двое - Аля и Николя. Она - воздушная и мечтательная петербургская интеллигентка, он - французский архитектор, потомственный винодел, обаятельный красавец. Они не могут друг без друга, но и вместе тоже не могут: ни в старинном лионском замке, ни в коммунальной квартире, ведь они из совершенно разных миров. К тому же у Николя есть жена, а рядом с Алей - влюбленный в неё друг детства Митя, готовый на всё, чтобы разлучить Алю и Николя. Вместе с историей этой любви разворачивается и история страны - со всеми её сюрпризами и вызовами.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на премьеру!

Победителей определит наш робот 22 января.

Победители:

vorobyova.je***@mail.ru novoyatlova1***@mail.ru