Дата окончания викторины: 19 января 2021 10:07
Разыгрываем призы к фильму «Фестиваль Рифкина»

Новая лента Вуди Аллена в кино с 31 декабря.

В последний день уходящего года в прокат выйдет комедия «Фестиваль Рифкина» от кинопрокатной компании «Вольга».

Супружеская пара из Америки прибывает в солнечный Сан-Себастьян на престижный мировой кинофестиваль и обнаруживает себя в эпицентре водоворота соблазнов и магии кино.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футболку с цитатой Вуди Аллена или иллюстрированную биографию режиссера «Комик с грустной душой» от издательства «Бомбора».

Победителей определит наш робот 19 января.

Победители:

seliversta***@mail.ru stmeb***@mail.ru kn9gin***@rambler.ru

Викторина окончена
