Разыгрываем свитшоты из уникальной коллекции «Гарри Поттер» от Vsemayki.ru

Компания Vsemayki.ru и Warner Bros. выпустили совместную коллекцию новогодних принтов для фанатов Гарри Поттера. Теперь поклонники фэнтези-франшизы смогут заказать одежду с принтами любимых героев и факультетов.

Обращаем ваше внимание, что коллекция лимитирована и будет продаваться только в преддверии новогодних праздников! Не упустите шанс порадовать себя теплым свитшототом с эмблемой Гриффиндора или уютной пижамой с символикой Слизерина.

“Мы дарим нашим покупателям праздник и впечатления, поэтому не могли обойти стороной такой культовый фильм, как Гарри Поттер, на котором выросла вся современная молодежь. Предпочтения людей меняются, но интерес к фильму остается неизменным. Стоит отметить, что в последнее время количество заказов с символикой Слизерина опережает Гриффиндор. В новогодней коллекции мы подготовили принты для каждого факультета и с главными героями фильма”, — прокомментировали в компании Vsemayki.ru

Пользователи портала Киноафиша.Инфо получат возможность выиграть любой свитшот на выбор из новой праздничной коллекции. Правильно ответьте на вопросы викторины и ждите подведения итогов!

Победителей определит наш робот 21 декабря.

Победители:

malinvskijjaleksa***@rambler.ru nuta_pank***@mail.ru fidi***@mail.ru ana_15cr***@mail.ru