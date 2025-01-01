Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Непосредственно Каха»

Дата окончания викторины: 26 ноября 2020 09:54
Героическая комедия о пацанской дружбе уже в кино!

 

12 ноября в прокат вышла новая лента Виктора Шамирова «Непосредственно Каха».

Героическая комедия о пацанской дружбе с кавказским акцентом. Каха запал на прекрасную Софу, но, чтобы подобраться к её сердцу, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго. Что же выберет Каха – любовь или дружбу?

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте маску с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 26 ноября.

Победители:

proskurov_ale***@rambler.ru

archu***@gmail.com

Викторина окончена
