Разыгрываем призы к фильму «Непосредственно Каха»
Героическая комедия о пацанской дружбе уже в кино!
12 ноября в прокат вышла новая лента Виктора Шамирова «Непосредственно Каха».
Героическая комедия о пацанской дружбе с кавказским акцентом. Каха запал на прекрасную Софу, но, чтобы подобраться к её сердцу, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго. Что же выберет Каха – любовь или дружбу?
Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте маску с символикой фильма.
Победителей определит наш робот 26 ноября.
Победители:
archu***@gmail.com
Викторина окончена