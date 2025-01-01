Разыгрываем билеты на специальный показ мультфильма «Повелитель драконов»

24 октября в 13.00 в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Лето» пройдет специальный показ мультфильма «Повелитель драконов». Мероприятие организуют Киноафиша.инфо, Вольга и «Люксор» в ТРК «Лето» при поддержке благотворительного проекта «Живу с культурой» и радио Метро.

Когда-то драконы властвовали на Земле, но в наши дни их можно встретить только в кино. Однако молодой дракон, пробираясь сквозь небоскребы мегаполисов и уклоняясь от взоров вечно спешащих людей, мечтает добраться до мест, где по легендам могучие рептилии живут в спокойствии и безопасности. Об этом он просит одного незадачливого паренька, который, как и все мы, даже не подозревал, что драконы реальные и очень даже милые существа. Вместе они отправятся в путешествие по самым таинственным уголкам Земли, а юноше придется постараться, ведь спасти драконий род может только истинный повелитель драконов!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте пригласительный билет на два лица.

Победителя определит наш робот 23 октября.

Победитель:

nadya-luka.na***@yandex.ru