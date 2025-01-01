Разыгрываем призы к фильму «Гнездо»

24 сентября в широкий прокат вышел фильм «Гнездо».

Роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена и послушные дети – все это есть у талантливого предпринимателя Рори. Но ему хочется большего. И вот в погоне за наживой он бросает все и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради своей жажды власти и денег?

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на Киноафишу в Instagram и выиграйте набор из двух фирменных бокалов.

Победителей определит наш робот 19 октября.

Победители:

ivanova1***@inbox.ru plat12_4***@gmail.com