Дата окончания викторины: 19 октября 2020 10:44
Драматический триллер с Джудом Лоу в главной роли уже в кино!

24 сентября в широкий прокат вышел фильм «Гнездо».

Роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена и послушные дети – все это есть у талантливого предпринимателя Рори. Но ему хочется большего. И вот в погоне за наживой он бросает все и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. На что он готов ради своей жажды власти и денег?

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на Киноафишу в Instagram и выиграйте набор из двух фирменных бокалов.

Победителей определит наш робот 19 октября.

Победители:

ivanova1***@inbox.ru plat12_4***@gmail.com

Разыгрываем призы к фильму «Гнездо»
