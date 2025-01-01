Разыгрываем призы к фильму «Самый жестокий год»

Меню
Дата окончания викторины: 12 октября 2020 11:00
Смотрите в онлайн-кинотеатрах с 1 октября!

Америка 80-х. Уличная преступность и коррупция охватили Нью-Йорк. Бизнесмен Абель старается сделать все, чтобы уберечь свой бизнес и семью от преступного мира, но ставки слишком высоки.

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте футболку с символикой криминальной драмы «Самый жестокий год».

Победителей определит наш робот 12 октября.

Победители:

kozzo***@rambler.ru

mascha.gagari***@yandex.ru

Викторина окончена
