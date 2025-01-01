Разыгрываем билеты на премьеру фильма «Магия зверя»

26 августа в 20.00 в кинотеатре Формула кино ЦДМ состоится премьера фильма «Магия зверя».

В окрестностях альпийской деревушки во время снежной бури исчезает богатая парижанка Эвелин Дюка. К этому таинственному происшествию неожиданным образом оказываются причастны несколько человек: фермер и его жена, страдающая от неразделенной любви юная официантка, здешний изгой и мошенник-африканец, никогда не покидавший пределы своей родины и заключивший пугающий союз с духами зла…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на премьеру триллера.

Победителей определит наш робот 25 августа.

В широкий прокат «Магия зверя» выйдет 27 августа, билеты на предпремьерный показ можно приобрести здесь.

Победители:

novoyatlova1***@mail.ru dpa***@bk.ru