Разыгрываем призы к фильму «Махинаторы»

Ранние 1980-е. Дэйви, молодой авантюрист из Шотландии, решает стать музыкальным продюсером. В то время по миру гремит с успехом английская группа Iron Maiden. Не имея никакого опыта в этой отрасли, но вооружившись оптимизмом что бы покорить Великобританию, он решает пригласить сразу их. Проблема в том, что за деньгами для амбициозного стартапа приходится обращаться к бандитам…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма «Махинаторы».

Победителя определит наш робот 29 июля.

Победитель:

goshado***@bk.ru