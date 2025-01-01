Меню
Разыгрываем призы к анимации «Тролли. Мировой тур»

Дата окончания викторины: 30 марта 2020 11:38
Яркие призы от самых музыкальных троллей!

19 марта в прокат выходит музыкальная анимационная лента «Тролли. Мировой тур»

Поп-тролли в шоке – оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, опенэйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы – впереди их ждет головокружительное веселье. Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все…чтобы миром безоговорочно правил хард-рок! Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 30 марта.

Победители:

l.buk***@filbert.pro lihomanov***@rambler.ru red_sun2***@mail.ru

Викторина окончена
