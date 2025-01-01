Разыгрываем билеты на первые показы фильма «Один вдох» в кинотеатрах сети «Синема Стар»

Меню
Дата окончания викторины: 5 марта 2020 12:50
Посмотрите первыми захватывающую историю о силе духа и смелости!

5 марта в прокат выходит фильм «Один вдох», основанный на биографии чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой.

Марине Гордеевой - сорок. За плечами - неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно, она открывает для себя фридайвинг: опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг - собственный страх.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на сеанс фильма «Один вдох» в любой кинотеатр сети «Синема Стар».

Победителей определит наш робот 5 марта.

Победители:

Викторина окончена
