Разыгрываем призы к мультфильму «Камуфляж и шпионаж»

9 января в прокат выходит семейный приключенческий мультфильм «Камуфляж и шпионаж».

Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет — полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все свои способности в совершенно новом ключе. Странной паре потребуются невероятные чудеса маскировки ради спасения всего мира.

