Разыгрываем призы к мультфильму «Холодное сердце 2»

Порадуйте себя и детей чудесными призами от Disney!

28 ноября в прокат вышло долгожданное анимационное приключение Disney «Холодное сердце 2».

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой мультфильма.

Победителей определит наш робот 16 декабря.

Победители:

ta***@yandex.ru marie4k***@mail.ru chernych_1***@mail.ru vetalpr***@ya.ru happy2***@gmail.com Rays972***@mail.ru 77j***@mail.ru bab***@yandex.ru