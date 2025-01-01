Разыгрываем билеты на показ фильма «Идеальный пациент»

12 ноября в 20.00 в кинотеатре Формула Кино Галерея состоится предпремьерный показ психологического триллера «Идеальный пациент».

Его изощренному уму позавидовал бы сам Ганнибал Лектор. Десятки жертв по всей стране и никаких улик. Единственный свидетель - он сам, сдавшийся на милость правосудия. Что это, муки совести или очередной ход в его чудовищной игре? В клетку со зверем заходит журналист.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на показ фильма.

Победителей определит наш робот 11 ноября.

