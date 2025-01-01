Игра с огнем: Киноафиша.Инфо и сеть АЗС «Фаэтон» дарят 50 литров топлива
Смотрите кино и выигрывайте 50 литров бензина!
17 октября в широкий прокат вышел боевик «Игра с огнем», действия которого разворачивается на заправочной станции.
История развернется вокруг работницы заправки Мелинды, которая страдает от одиночества и завидует своей более успешной коллеге Шейле. Когда мелкий преступник Билли врывается на заправку в надежде украсть немного наличных, Мелинда видит в этом отличный шанс избавиться от опостылевшей напарницы.
По случаю премьеры фильма Киноафиша.Инфо и сеть АЗС «Фаэтон» разыгрывают отличный приз для всех автомобилистов – 50 литров топлива. И для всех кинолюбителей маленький, но приятный бонус - предъявителю билета на фильм «Игра с огнем» на АЗС Фаэтон - скидка 1 рубль с каждого литра.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте наш суперприз!
Победителей определит наш робот 24 октября.
Викторина только для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Победитель:
hatin9***mail.ru