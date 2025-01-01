Меню
Игра с огнем: Киноафиша.Инфо и сеть АЗС «Фаэтон» дарят 50 литров топлива

Дата окончания викторины: 24 октября 2019 11:51
Смотрите кино и выигрывайте 50 литров бензина!

17 октября в широкий прокат вышел боевик «Игра с огнем», действия которого разворачивается на заправочной станции.

История развернется вокруг работницы заправки Мелинды, которая страдает от одиночества и завидует своей более успешной коллеге Шейле. Когда мелкий преступник Билли врывается на заправку в надежде украсть немного наличных, Мелинда видит в этом отличный шанс избавиться от опостылевшей напарницы.

По случаю премьеры фильма Киноафиша.Инфо и сеть АЗС «Фаэтон» разыгрывают отличный приз для всех автомобилистов – 50 литров топлива. И для всех кинолюбителей маленький, но приятный бонус - предъявителю билета на фильм «Игра с огнем» на АЗС Фаэтон - скидка 1 рубль с каждого литра.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте наш суперприз!

Победителей определит наш робот 24 октября.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Победитель:

hatin9***mail.ru

Викторина окончена
