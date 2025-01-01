Поверь в волшебство: Разыгрываем призы к мультфильму «Эверест»

Меню
Дата окончания викторины: 7 октября 2019 09:46
Классные призы от самого милого чудовища на свете!

3 октября в прокат выходит новый приключенческий мультфильм «Эверест».

Путешествие на самую высокую точку мира? Что может быть круче! Так решает Лу, когда случайно находит огромное, но очень милое чудовище посреди шумного мегаполиса. Пусть их преследуют ученые из сверхсекретной лаборатории, зато её новый друг умеет смешить и творить чудеса. Лу уверена, что поможет дружелюбному йети вернуться домой – на Эверест.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой мультфильма.

Победителей определит наш робот 7 октября.

Победители:

pavlov***@yandex.ru perfecti***@mail.ru lollypop_2***@mail.ru harit***@mail.ru eroxina***@mail.ru svetlank***@gmail.com mr_righ***@yandex.ru

Викторина окончена
