Разыгрываем билеты на премьеру аниме «Спящая принцесса»

27 августа в Москве и Санкт-Петербурге пройдет премьера японского фэнтези «Спящая принцесса».

Фантазерка Коконэ обожает спать. Где бы она ни засыпала – дома или в школе, ей всегда снится один сон. Действие происходит в королевстве, похожем на ее родной город, а принцесса Ансьен, владеющая искусством магии, как две капли воды похожа на Коконэ. Героине кажется, что фантастические сновидения как-то связаны с ее жизнью. Однажды эта догадка получит подтверждение…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на премьеру фильма! На премьере можно будет сфотографироваться с косплеерами, выиграть приз и посмотреть мультфильм в приятной компании.

Победителей определит наш робот 26 августа. Для тех, кто не верит в удачу, билеты на показ можно приобрести здесь.

Викторина только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Детали показов:

27 августа, Москва, Формула Кино ЦДМ, сбор в 19, показ в 20-00

27 августа, Санкт-Петербург, Формула Кино Галерея, сбор в 19, показ в 20-00

Победители:

weedo@*** beloshka121973@*** cool.albina102@*** caliabis@***