Разыгрываем билеты на фантастический боевик «Робот 2.0» в формате RealD 3D

23 июля в 20.00 в Синема Парк Ривьера состоится закрытая премьера индийского блокбастера «Робот 2.0» в формате RealD 3D.

Миру угрожает монструозный крылатый злодей, покусившийся на самое святое, что есть у человечества — мобильные телефоны. Бессовестное чудовище в прямом смысле слова подчиняет себе устройства и создаёт из них могучую армию, способную трансформироваться во что угодно. Так и проиграли бы люди этот неравный бой, если бы не другое важное изобретение — робот Читти.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на премьеру фильма!

В фильме использованы самые совершенные компьютерные технологии. Именно поэтому для проведения специальных показов были выбраны залы, оснащенные инновационной проекционной 3D системой – RealD 3D. Только она сможет передать сложную графику в лучшем качестве из возможных, достойном самых требовательных зрителей.

Победителей определит наш робот 22 июля.

В широкий прокат «Робот 2.0» выйдет 25 июля.

Победители:

1282000@*** johny_jet@*** vorobyova.jenya@*** elena.aleksandrovna1988@*** anasteshn1998@*** a_ozhereleva@*** i_black_cat_2015@*** kutyrevgeorge@*** vizitor2018@*** nastyashel10@***