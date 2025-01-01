Разыгрываем билеты на премьерный показ фильма «Офелия»
Заново откройте для себя бессмертную трагедию Шекспира!
24 июля в кинотеатрах объединенной сети Синемапарк-Формула кино состоится премьера нового прочтения бессмертной классики Шекспира «Офелия».
Темные времена настали в королевстве. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца. Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца. Сердце принца способна смягчить лишь прекрасная Офелия. Ради него она готова оставить двор и пойти против тирана. Но cмогут ли их чувства преодолеть саму смерть?
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на премьерный показ фильма!
Победителей определит наш робот 23 июля.
В розыгрыше участвуют 14 городов:
Москва «Формула Кино ЦДМ»
Санкт-Петербург «Формула Кино Галерея»
Уфа «Синема парк Галерея АРТ»
Воронеж «Синема Парк Центр Галереи Чижова»
Екатеринбург «Синема Парк Алатырь»
Калининград «Синема Парк Европа»
Краснодар «Формула Кино OZ Молл»
Нижний Новгород «Синема Парк Седьмое небо»
Новокузнецк «Формула Кино IMAX»
Новосибирск «Синема Парк Аура»
Пермь «Синема Парк Семья»
Тюмень «Синема Парк Гудвин»
Челябинск «Синема Парк Горки»
Сочи «МореМолл»
Победители:
