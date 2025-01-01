Меню
Волшебный восток: Разыгрываем призы к фильму «Аладдин»

Дата окончания викторины: 4 июля 2019 10:45
Арабская ночь уже в ваших домах!

В мае в прокат вышел ремейк культового мультфильма Дисней «Аладдин», но у вас есть шанс окунуться в мир восточной сказки еще раз.

Игровой ремейк классического мультфильма Disney рассказывает историю Аладдина, мечтающего жениться на принцессе Жасмин. Исполнить столь смелое желание ему помогает Джинн, но на пути у влюбленных встанет хитрый визирь Джафар, который пойдет на всё, чтобы захватить власть в Аграбе.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победители:

trashtab***@yandex.ru 0_qwe***@list.ru rinochka2***@yandex.ru freakdan***@gmail.com wise_***@mail.ru prorivpro***@gmail.com dakota.slaviancka2***@yandex.ru

Победителей определит наш робот 4 июля.

Викторина окончена
