Волшебный восток: Разыгрываем призы к фильму «Аладдин»
Арабская ночь уже в ваших домах!
В мае в прокат вышел ремейк культового мультфильма Дисней «Аладдин», но у вас есть шанс окунуться в мир восточной сказки еще раз.
Игровой ремейк классического мультфильма Disney рассказывает историю Аладдина, мечтающего жениться на принцессе Жасмин. Исполнить столь смелое желание ему помогает Джинн, но на пути у влюбленных встанет хитрый визирь Джафар, который пойдет на всё, чтобы захватить власть в Аграбе.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.
Победители:
Победителей определит наш робот 4 июля.
Викторина окончена