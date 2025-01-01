Восстань из пепла: Разыгрываем призы к фильму «Люди Икс: Тёмный феникс»
Сверхспособности не нужны - участвуйте в викторине и получайте стильные призы!
6 июня в прокат выйдет долгожданное продолжение фантастической франшизы «Люди Икс» - «Тёмный феникс».
Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют её и превращают в Темного Феникса. Теперь Людям Икс придется решить, что важнее для них — жизнь члена команды или всех людей, живущих в мире.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы к фильму.
Победителей определит наш робот 11 июня.
Победители:
junk2***@mail.ru noxvil***@mail.ru client_l***@yandex.ru
Викторина окончена