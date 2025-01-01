Викторина к фильму «Прибытие»

За день до официальной премьеры Киноафиша устраивает предпремьерный показ нового фильма Дэнни Вильнева "Прибытие". В главных ролях Эми Адамс и Джереми Реннер.

Неожиданное появление неопознанных летающих объектов в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны - вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и найти общий язык с пришельцами. Отныне судьба человечества находится в их руках

Показ состоится 10 ноября в 19:00 в кинотеатре «Люксор» в ТРК «Континент».

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте приглашение на наш предпремьерный показ. Обратите внимание, в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга.