Парень из пекла возвращается: Розыгрыш призов к фильму «Хеллбой»

Дата окончания викторины: 15 апреля 2019 10:29
Легендарный Хеллбой раздаёт подарки фанатам!

11 апреля в прокат выйдет перезагрузка культовой экшн-франшизы «Хеллбой»! На этот раз роль парня из ада досталась Дэвиду Харбору, заменившему Рона Перлмана.

Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футболку и кепку с логотипом фильма.

Победителей определит наш робот 15 апреля.

Победители:

sidorova.sve***@yandex.ru mag***@yandex.ru kevin1***@inbox.ru Buli***@mail.ru dor0ninn***@yandex.ru ulibochka***@mail.ru id_sp***@mail.ru chugunov_platon0***@gmail.com sveto4k***@yandex.ru first***@list.ru

Викторина окончена
