Парень из пекла возвращается: Розыгрыш призов к фильму «Хеллбой»

11 апреля в прокат выйдет перезагрузка культовой экшн-франшизы «Хеллбой»! На этот раз роль парня из ада досталась Дэвиду Харбору, заменившему Рона Перлмана.

Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футболку и кепку с логотипом фильма.

Победителей определит наш робот 15 апреля.

Победители:

