Земля под защитой Бри Ларсон: Разыгрываем супергеройские призы к фильму «Капитан Марвел»

Дата окончания викторины: 18 марта 2019 10:51
Станьте ближе к супергероям: участвуйте в викторине и получайте стильные подарки!

7 марта в прокате стартует новый супергеройский блокбастер «Капитан Марвел».

После столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте классные призы от Disney!

Победителей определит наш робот 18 марта.

Победители:

cataris***@rambler.ru dym***@mail.ru Frolow.vladis***@mail.ru kisyaka***@gmail.com prostokvasha***@yandex.ru victor_***@mail.ru not_fou***@mail.ru

Викторина окончена
