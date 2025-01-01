Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Никогда не поздно начать жить заново: Разыгрываем книгу Фредрика Бакмана «Здесь была Бритт-Мари»

Никогда не поздно начать жить заново: Разыгрываем книгу Фредрика Бакмана «Здесь была Бритт-Мари»

Дата окончания викторины: 4 марта 2019 11:31
Никогда не поздно начать жить заново: Разыгрываем книгу Фредрика Бакмана «Здесь была Бритт-Мари»

Читайте книгу, смотрите фильм!

7 марта в прокат выйдет комедия «Здесь была Бритт-Мари» о шведской домохозяйке, которая 40 лет своей жизни посвятила заботе о муже.

Привычный мир рушится в одночасье, когда Бритт-Мари узнает об измене мужа. Глубоко уязвленная женщина принимает первое в своей жизни спонтанное решение – собирает чемодан… и отправляется куда глаза глядят. Судьба приводит ее в захолустный городишко Борг, где ничего не происходит. Однако, расставшись со старыми привычками, Бритт-Мари не намерена сдаваться. Пытаясь построить отношения с не очень гостеприимными местными жителями, она оказывается на пороге новой жизни и новой любви.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу «Здесь была Бритт-Мари», легшая в основу одноименного фильма.

Победителей определит наш робот 4 марта.

Победители:

bublikstore@*** 11mychina_ol@*** ulia.ula27@*** agapovalubov@*** masha-tasya@***

Никогда не поздно начать жить заново: Разыгрываем книгу Фредрика Бакмана «Здесь была Бритт-Мари»

Добавим, что премьера фильма «Здесь была Бритт-Мари» в Москве состоится уже 6 марта в кинотеатре «Формула Кино на Лубянке». Билеты поступят в продажу в ближайшие дни.

Викторина окончена
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше