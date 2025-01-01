Никогда не поздно начать жить заново: Разыгрываем книгу Фредрика Бакмана «Здесь была Бритт-Мари»

7 марта в прокат выйдет комедия «Здесь была Бритт-Мари» о шведской домохозяйке, которая 40 лет своей жизни посвятила заботе о муже.

Привычный мир рушится в одночасье, когда Бритт-Мари узнает об измене мужа. Глубоко уязвленная женщина принимает первое в своей жизни спонтанное решение – собирает чемодан… и отправляется куда глаза глядят. Судьба приводит ее в захолустный городишко Борг, где ничего не происходит. Однако, расставшись со старыми привычками, Бритт-Мари не намерена сдаваться. Пытаясь построить отношения с не очень гостеприимными местными жителями, она оказывается на пороге новой жизни и новой любви.

Добавим, что премьера фильма «Здесь была Бритт-Мари» в Москве состоится уже 6 марта в кинотеатре «Формула Кино на Лубянке». Билеты поступят в продажу в ближайшие дни.