Внимание! Говорит Киноафиша: Разыгрываем призы к фильму «Громкая связь»

14 февраля в прокат выйдет драматическая комедия «Громкая связь», ремейк прошлогоднего итальянского хита «Идеальные незнакомцы».

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма - футболки и сплиттеры для наушников.

Победителей определит наш робот 19 февраля.

Победители:

