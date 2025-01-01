Внимание! Говорит Киноафиша: Разыгрываем призы к фильму «Громкая связь»

Меню
Дата окончания викторины: 19 февраля 2019 10:28
«Квартет И» дарит футболки и сплиттеры для наушников!

14 февраля в прокат выйдет драматическая комедия «Громкая связь», ремейк прошлогоднего итальянского хита «Идеальные незнакомцы».

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма - футболки и сплиттеры для наушников.

Победителей определит наш робот 19 февраля.

Победители:

skywriter777@*** ishkina.00@*** matwey74@*** bde1@***

Викторина окончена
