Разыгрываем билеты на фильм ужасов «Святая Агата»

14 февраля в прокат выходит хоррор «Святая Агата» от создателя франшизы «Пила»!

50-е годы ХХ века, маленький городок штата Джорджия. Молодая авантюристка Мэри исколесила всю Америку, занимаясь мошенничеством. Но всё меняется, когда девушка понимает, что беременна, и решает временно укрыться в женском монастыре. Героиня не подозревает, что монастырь хранит свои ужасные и темные тайны, и никто еще не смог покинуть его стен, чтобы о них рассказать. Спустя какое-то время необъяснимая тревога, поселившаяся в ее сердце, начинает приобретать видимые формы, и становится ясно, что монахини совсем не те, за кого себя выдают.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на любой сеанс фильма в кинотеатре «Формула Кино Галерея».

Победителей определит наш робот 14 февраля.

Победители:

7326502@*** fut-bolka@***