Любите головоломки? Разыгрываем призы к фильму «Клаустрофобы»

Дата окончания викторины: 11 февраля 2019 10:00
Киноафиша заставит пошевелить мозгами!

7 февраля в прокате стартует фильм ужасов «Клаустрофобы».

Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре – их собственные жизни.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте занятную головоломку.

Победителей определит наш робот 11 февраля.

Победители:

super.bobr97@*** noxis-96@*** olya_olya99@***

Викторина окончена
