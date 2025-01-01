Любите головоломки? Разыгрываем призы к фильму «Клаустрофобы»
Киноафиша заставит пошевелить мозгами!
7 февраля в прокате стартует фильм ужасов «Клаустрофобы».
Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре – их собственные жизни.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте занятную головоломку.
Победителей определит наш робот 11 февраля.
Победители:
