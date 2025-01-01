Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграйте призы от Холмса и Ватсона!

Выиграйте призы от Холмса и Ватсона!

Дата окончания викторины: 28 января 2019 10:54
Выиграйте призы от Холмса и Ватсона!

Ребята с Бейкер-стрит дарят знаменитую кепку и стильный блокнот!

24 января в прокат выйдет комедийный детектив «Холмс & Ватсон» с Уиллом Ферреллом и Джоном Си Райли в главных ролях.

Комедийная интерпретация детектива Артура Конана Дойла о приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 28 января.

Победители:

svetlanaandres@*** showtv123@*** black_iccce@*** pashka1977@***

Выиграйте призы от Холмса и Ватсона!
Викторина окончена
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше